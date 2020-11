Da ich ein Freund der Zivilluftfahrt bin und mich als solcher für den Luftfahrtstandort Österreich interessiere, kann ich die "grüne" Politik, hier nicht

ganz verstehen.

Hier zum Beispiel: Wenn ich von Salzburg nach Ost- oder Südosteuropa reisen will, muss ich mich vor Flugantritt drei Stunden in den Zug nach Wien Schwechat setzen,

um dann den Mittelstrecken-Flug anzutreten, der dann oft kürzer dauert als die Anreise zum Flughafen!

Bis vor "Corona"-Zeiten war man nach einer längeren, anstrengenden Reise in Schwechat angekommen, in einer guten halben Stunde zu Hause in Salzburg!

Jetzt noch anschließend drei Stunden Zug, wenn überhaupt Abends einer fährt!

Das ist verfehlte Verkehrspolitik, schade!







Harald Engelbrecht, 5020 Salzburg