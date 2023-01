Verfolgungsjagden sind notwendig

"Schluss mit Verfolgungsjagd", schreibt Josef Lurger am 28. 1. und meint damit indirekt, dass man sich alle Alkohol- oder Suchtgiftkontrollen ersparen könnte. In ihrer Denkweise sind immer die Beamten schuld, wenn es zu einem Unfall mit einem Verfolgten kommt. Damit wäre es für alle, die einfach nicht anhalten und davonfahren, leicht, sich den Folgen der Kontrolle zu entziehen. Abgesehen davon, dass es bei Anhaltungen oft für die Beamten zu gefährlichen Situationen kommt. Gott sei dank ist es noch so, dass die Polizei wissen will, wer sich der Kontrolle entziehen will. Kriminelle, oft mit gestohlenen Autos und so weiter. Ja, mit Verfolgungsjagden wäre sofort Schluss, wenn die Beamten früher von der Schusswaffe Gebrauch machen würden/dürfen, wenn solche Individuen einfach nicht anhalten wollen. Und solange Fahren ohne Führerschein und Alkoholisierung nur Verwaltungsdelikte sind, wird sich ohnehin nichts ändern. Appell an die "braven" Alkoholisierten: Haltet an und gebt euren rosa Schein ab, mit allen folgenden Konsequenzen!



Franz Kolb, 5722 Niedernsill