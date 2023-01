Verfügungen verfehlen Wirkung

Ein Salzburger Anwalt stellt im Zusammenhang mit der Akut-Einweisung seiner 80-jährigen Mutter fest (SN, 4. 1.), dass bei der Krankenhausaufnahme die Jahre zuvor abgeschlossene Patientenverfügung (PV) nicht bekannt war, und führt das zu Recht auf Mängel bei der Onlineregistrierung, Abfrage und Umsetzung dieser zurück. Wenn er die Mutter nicht begleitet hätte, wäre sie unter Umständen sogar an Maschinen angeschlossen worden, gegen ihren Willen. Ohne anamnestische Daten will ich diesen Vorgang aus ärztlicher Sicht nicht kommentieren, aber die aus diesem Einzelfall abgeleiteten Schlussfolgerungen verzerren generell das Wesen der komplexen PV. Bei Patientenverfügungen geht es weniger darum, ob diese schnell genug bekannt werden, weil es sonst Nachteile für Patienten geben könnte. Die Erstversorgung von Notfällen läuft in der Regel nach einer Notfall-Routine ab, egal, ob die Daten vollständig bekannt sind oder nicht. Einer verbindlichen PV muss immer zwingend nachgekommen werden, aber erst nach Vorliegen der medizinischen Expertise!

Das ist der entscheidende Punkt. Eine PV darf nicht bewirken, dass Patienten um ihre Überlebenschance gebracht werden. Auch wenn man zuerst Maschinen angeschlossen hätte, müssten diese bei vorhandener PV später abgestellt werden - und schon gar nicht könnte man daraus einen Mord ableiten, wie der Anwalt meint. Sogar ohne PV ist das möglich, weil die gesetzliche Regelung der passiven Sterbehilfe das Beenden von künstlichen lebensverlängernden Maßnahmen in aussichtslosen Fällen erlaubt. In der Praxis scheitert das oft am Konsens der beteiligten Personen; das Abschalten ist eine schwer überwindbare emotionale Hürde, die einem durch eine PV abgenommen wird.

Dr. Peter Schwarz, Arzt für Allgemeinmedizin, 5142 Eggelsberg