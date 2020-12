Vergabe von festen Slots

Zum Thema Skifahren hätte ich einen Vorschlag: Warum kann man nicht 3- oder 4-Stunden-Tickets zu deutlich attraktiveren Preisen anbieten, als das bisher der Fall war (im Verhältnis zu Ganztagesskipässen)? Und dann vergibt man für diese Tickets feste Slots, z.B. 10 bis 14 Uhr oder 8 bis 12 Uhr. Auf diese Weise wäre das Skifahren für Familien wieder leistbarer, außerdem kann man so die Besucherströme besser steuern und verhindern, dass alle gleichzeitig in den Gondeln, Skiliften oder mittags in den Hütten sitzen.

Yvonne Schwarte, 5110 Oberndorf