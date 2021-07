Vergebene Chancen für Klima, Umwelt und die Bauern

Betrifft: Grün oder nur grün gewaschen? Von Sylvia Wörgetter, SN 26.6.21

Laut Expert/Innen können wir die Corona-Krise nur bewältigen, wenn wir die Klimakrise in den Griff bekommen. Nicht umsonst wurden von der EU die Pariser Ziele verschärft, nämlich die Treibhausgasemissionen um 60 Prozent zu senken.

Irritierend und nicht nachvollziehbar ist daher die von Agrarministerin Köstinger mitverhandelte Reform der EU-Agrarförderung:

Bisher wurden 291 Milliarden als Direktzahlungen nach Hektar oder Stückzahl Vieh Ohne Bedingungen ausgeschüttet.

Von den 378,5 nun zu verteilenden Fördermilliarden, die bis 2027 zur Verfügung stehen, sind nur 25 % an Ökoregeln geknüpft.

Es fehlen wesentliche Zielsetzungen wie weniger Pestizide einzusetzen, Umwelt, Klima und Biodiversität zu schützen, wie den ökologischen Landbau zu fördern und Null-Verschmutzung des Erdreichs (Für 10 cm Humus-Boden-Aufbau braucht es 2000 Jahre).

Diese EU-Agrar-Förderung bietet keinerlei Anreiz für wirksame klimafreundliche Verfahren und ist kein Bekenntnis zu Klimaschutz und Biodiversität. Obwohl unstrittig ist, dass Klimaschutz prioritär ist, um unsere Zukunft zu sichern und unser Überleben zu schützen.

"Wir verlieren durch den fortschreitenden Bodenverbrauch zunehmend unsere Ernährungssouveränität. . . Ein Land, das seine Böden zerstört, zerstört sich langfristig selbst. . .", betont Dr. Kurt Weinberger, Vorstandschef der Hagelversicherung. Mit dem achtlosen Umgang mit den Boden gefährden wir die Zukunft der nächsten Generation. Denn Boden, Wasser und Luft bilden unsere Lebensgrundlage!

Wir, die wir uns einem Generationenvertrag und der Zukunftssicherung verpflichtet fühlen, stellen daher die Frage an Frau BM Köstinger: Wie ist denn diese Reform zu verantworten?

Mag. Elisabeth Eppel, 1180 Wien