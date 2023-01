Vergeblich warten auf die "Könige"

Zu den Klagen im Leserbrief vom 10. Jänner, dass bei den "Heiligen Drei Königen" nun der "Mohr" fehle und die Segensformel C+M+B nur mehr mit Kunststofffolie aufgeklebt werde, möchte ich anmerken, dass ich froh bin, wenn die "Könige" samt ihrer Begleitung die Häuser überhaupt noch besuchen.

Es steckt viel Idealismus hinter dieser Aktion: das Einlernen der Texte und Lieder, das Nähen der Gewänder und Besorgen der Utensilien, bei jedem Wetter von Haus zu Haus gehen - und das alles um Gotteslohn, denn das Geld wird für wohltätige Zwecke gesammelt. Ich hatte mich stets gefreut, wenn die Kinder und Jugendlichen vor der Tür standen, gesungen und ihre Segenswünsche vorgebracht hatten.

Ja, ich hatte mich gefreut - aber sie sind in den vergangenen Jahren nicht mehr gekommen. Gemessen an der Tatsache, dass sie nun überhaupt ausbleiben, erscheint mir Kritik an so viel idealistischem Tun obsolet. Alles, was den Sternsingern die Arbeit leichter macht, sei willkommen - damit sie überhaupt noch kommen.



Christiane Egger, 5020 Salzburg