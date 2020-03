Vergessen ist nicht angesagt

In letzter Zeit denke ich täglich an meine Oma. Sie hat viel vom Krieg erzählt. Sie war vor Ausbruch des Kriegs schwanger geworden und hat daher nicht in der Munitionsfabrik arbeiten müssen. Die Lebenserwartung der Frauen in diesen Fabriken war nicht hoch. Als die Russen in Niederösterreich einmarschiert sind, ist Oma mit ihrer Schwägerin von Pernitz (Bezirk Wr. Neustadt) mit zwei Kindern und einem Leiterwagerl zu Fuß nach Wien zu Verwandten marschiert. Oma hat uns viele Erlebnisse aus dieser Zeit erzählt.

Manchmal wollte man diese Kriegsgeschichten gar nicht mehr hören und hat nur mehr halb hingehört. Später dachte ich mir, dass die Frauen, die diesen Wahnsinn überlebt haben, durch diese Geschichten ihr Trauma verarbeitet haben. Dieses drohende Gefühl, dass etwas Bedrohliches passiert, empfinden derzeit wohl viele Menschen. Wie erst mögen sich heute jene fühlen, die die Kriegs- bzw. Nachkriegszeiten durchlebt haben? Ja, ich denke viel an meine Oma - und kann jetzt am eigenen Leib spüren, wie sie sich vor Ausbruch des Krieges wohl gefühlt haben muss . . .

Ulrike Ellmauer, 5020 Salzburg