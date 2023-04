Vergessen wir Alexej Nawalny nicht

In der letzten Zeit haben die österreichischen Tageszeitungen leider nur sehr wenig über das Schicksal des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny berichtet. Es ist daher zu befürchten, dass Nawalny immer mehr in Vergessenheit gerät und dadurch leichter von jenen Agenten ermordet werden kann, die ihn schon im Jahr 2020 mit dem bekannten Gift Nowitschok zu ermorden versuchten. Vielleicht könnten einige österreichische Tageszeitungen versuchen, mehr über die gegenwärtigen Haftbedingungen von Nawalny zu erfahren. Es würde unter Umständen schon genügen zu wissen, wie weit Journalisten, Juristen oder Mediziner derzeit überhaupt die Möglichkeit haben, Nawalny zu besuchen, um ihm zur Wahrung seiner Menschenrechte besser beizustehen. Die Frage ist auch, wie weit die UNO gewisse Rechte und Pflichten wahrnehmen sollte, um Nawalny besser schützen zu können. Je mehr jedenfalls die Öffentlichkeit erfährt, desto mehr kann ein öffentlicher Druck gegen die Ungerechtigkeiten der gegenwärtigen Diktatur in Russland aufgebaut werden. In jedem Fall: Wir dürfen Nawalny nicht vergessen! Nawalny gehörte bis zu seiner Ausschaltung aus der Politik durch die Agenten der gegenwärtigen russischen Führung zu jenen russischen Politikern, die sich immer wieder für ein echt demokratisches und friedliches Russland engagierten. Nach Ansicht der wichtigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Nawalny gehört Russland zu Europa. Wir müssen alles Mögliche tun, um jene Repräsentanten Russlands zu unterstützen, die wie Nawalny ihr Leben dafür einsetzen, dass Russland wieder ein friedliches und demokratisches Land werden kann. Wahrscheinlich ist das auch der einzige Weg, der aus dem gegenwärtigen Krieg Putins gegen die Ukraine herausführen kann. Im Vergleich zu den acht Milliarden Menschen auf unserem Planeten, die unter den Folgen dieses Krieges möglicherweise noch viel zu leiden haben werden, allein schon deshalb, weil dieser Krieg den Umbau der Weltwirtschaft zu einer ökologischeren Welt behindert, profitieren nur wenige Personen und Regierungen von diesem Krieg. Wir müssen die positiven Kräfte in Russland mehr unterstützen!



Dr. Rupert Biedrawa, 5161 Elixhausen