Vergessene geistige Landesverteidigung

In einem neuen Folder des Bundesheeres wird die umfassende Landesverteidigung erklärt. Wer hat dieses Papier schon gesehen?

Tatsache ist, dass Österreich eine starke Miliztruppe (Bürgerwehr) am Papier besitzt, die hauptsächlich aus Wehrpflichtigen gebildet wird. Die Basis für eine motivierte Miliz kann nur die geistige Landesverteidigung sein. Sie umfasst die Maßnahmen zur Förderung und Erhaltung des Verständnisses für die umfassende Landesverteidigung.

Der Folder spricht unter anderen von einem zeitgemäßen Patriotismus zur Stärkung des Selbstbehauptungswillens, von Werten für Staat und Demokratie und von der Stärkung der Resilienz (Widerstandsfähigkeit, Krisenfestigkeit) Österreichs.

Die geistige Landesverteidigung benötigt ein Konzept, das nicht nur im Grundwehrdienst, sondern auch in der Öffentlichkeits- und Medienarbeit, in den Schulen, in der Erwachsenenbildung usw. umgesetzt wird. Die Einstellung der Bürgerinnen und Bürger zur Landesverteidigung ist genauso wichtig, wie moderne Waffen. Sicherheit und Schutz der Bevölkerung geht alle an. Trotz Digitalisierung und Automatisierung in vielen Bereichen bleibt der Mensch der entscheidende Faktor.





Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels