Vergisst die Asfinag die einheimischen Betroffenen?

Von der Asfinag wurde auf Grund der Tunnelsanierung auf der A10 ein Zeitverlust von 30 Minuten prognostiziert, letztes Wochenende waren es schon fast vier Stunden. Die Pendler stehen vor fast unlösbaren Problemen, die Asfinag findet keine Lösung. Die Wintersportorte befürchten zu Recht massive Einbußen, die Asfinag findet keine Lösung.

Aber: Im Juli und August 2024 gibt es einen Sanierungsstopp, um den Urlauberverkehr flüssig zu halten. Wer profitiert davon? Sicher nicht die Pendler, die Autobahn ist zu dieser Zeit sowieso voll. Die Wintersportorte im Sommer? Also fast nur die Touristen, die durch unser schönes Bundesland Richtung Süden fahren und nur die Maut zahlen.

Denkt die Asfinag also nur an diese großteils ausländischen Touristen und vergisst tatsächlich auf uns Einheimische?



Dr. Markus Warga, 5303 Thalgau