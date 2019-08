Vergleich mit der DDR

Von mir wurde Herr Dr. Maislinger als ein Wissenschaftler geschätzt, der die Braunauer Zeitgeschichte-Tage zusammen mit Hofrat Mag. Florian Kotanko in die ersten Schritte gebracht hat. Es war der Beginn einer Bereicherung, die Braunau dringend gebraucht hat, weil Braunau im Rahmen der Weltgeschichte nicht irgendeine Stadt ist. Aber die kleinen Pflänzchen sind immer noch sehr klein und müssen sehr behutsam kultiviert werden. Dazu tragen eben auch diese Zeitgeschichte-Tage bei. Jedoch schnell ist eine der Schützlinge wieder zertreten … und das hat Dr. Maislinger brachial mit seiner Meinung über den Friedensbezirk Braunau getan. Fehler macht jeder, sie müssen aber durch Einsicht dann der Vergangenheit angehören und man muss nach Wiedergutmachung trachten. Maislingers Vergleich des Bemühens um den Friedensbezirk mit der DDR sprengt jeden Respekt. Bzgl. dieses vom BH angeregten Friedensbezirkes macht sich so mancher Mensch in und außerhalb des Braunauer Bezirkes seine Gedanken. Aber ohne sein Bestehen, wäre er gar nicht im Gespräch. Freilich werden der Bezirk und seine Einrichtungen keinen Frieden schaffen können. Aber schon gegen Zerstörerisches auftreten - sei es auch nur mit einer gut gemeinten Überschrift oder einem Leserbrief - ist alleine Friedensarbeit. Und die Zeit drängt. Laut Konrad Adenauer ist jede Woche, jeder Tag wichtig.

Konrad Adenauer ist für mich die Person gewesen, der wir den Frieden in Europa zu verdanken haben. Ihm müsste nachträglich der Friedensnobelpreis gestiftet werden. Damit will ich nicht die Leute diskreditieren, die mit der Waffe in der Hand unter unmenschlichen Bedingungen und für Millionen mit dem Tod endend ein menschenverachtendes Regime oder Machtbesessenheit von "Staatsmännern" verteidigen mussten. Den Frieden nun zu erhalten, dazu bedarf es keine DDR-Vergleiche und keine Herabwürdigung von Menschen, die um die Friedenserhaltung bemüht sind.





Dipl.-Päd. Karl Glaser, 4963 St. Peter am Hart