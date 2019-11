Vergleich Radweg - Mönchsberggarage

Dr. Johann Neumayer meint in seinem Leserbrief vom 7. 11., dass die Summen, die zur Investition in neue Garagenplätze zur Verfügung stehen, besser für Radwege ausgegeben werden sollten. Er übersieht dabei, dass sich die Mönchsberggaragen seit ihrer Errichtung durch die erzielten Einnahmen praktisch selbst finanziert haben und auch die für den Ausbau nötigen Kredite durch die laufenden Erträge bedient werden sollen - die Garagenplätze im Berg also nicht von der öffentlichen Hand, sondern von den Benutzern/Besuchern bezahlt werden.

Für das Salzburger Radwegnetz wurde in den letzten Jahrzehnten viel getan. Ja, es gibt noch Lücken und die zu schließen, das soll sich die Stadt auch was kosten lassen. Da hier aber keinerlei Einnahmen zu erwarten sind, ist Dr. Neumayers Forderung "statt in Garagen in Radwege investieren" wohl ein typischer Äpfel-Birnen-Vergleich.

Helmut Hintner

5020 Salzburg



