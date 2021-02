Vergleichbarkeit der Infektionszahlen

Markus Söder sieht die sinkenden Infektionszahlen in Deutschland gefährdet durch die Lockerung des "Lockdowns" in Österreich und in einer wie immer genialen Karikatur macht sich Zeichenkünstler Thomas Wizany am 11.2. über "Jammern auf niedrigem Niveau" der Deutschen lustig.

Hmmm, dachte ich, wie kommt es wirklich, dass die famose Sieben-Tage-Inzidenz bei unseren Nachbarn so viel niedriger ist? Dann eine Idee und folgende Recherche, und tatsächlich: Bei 83 Millionen Einwohnern in Deutschland wurden dort bis jetzt 40,7 Millionen Tests auf das Virus durchgeführt. Das entspricht auf die Bevölkerung gerechnet 49 Prozent derselben.

In Österreich wurden bei 8,8 Millionen Einwohnern bislang fast 11 Millionen Tests durchgeführt, was einer Menge von 121,6 Prozent der Bevölkerung entspricht. Und wer suchet, der findet, nämlich auch asymptomatisch angesteckte Menschen, deren es ja - stimmen die Vermutungen der Virologin Dr. Puchhammer-Stöckl - eine große Anzahl geben dürfte. Von diesen werden bei der österreichischen Teststrategie vermutlich mehr gefunden als in Deutschland.

Um also Zahlen tatsächlich vergleichbar zu machen, müsste Herr Söder mit Österreichs 121,6 Prozent gleichziehen. Dazu müsste er lediglich noch 60,258 Millionen Tests an seinem Volk durchführen lassen...





Mag. Andrea Wolf, 1230 Wien