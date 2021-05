Vergleichbarkeit der Sieben-Tage-Inzidenzzahlen

Immer wieder bin ich damit konfrontiert, dass mir deutsche Freunde die hohen Sieben-Tage-Inzidenzzahlen Österreichs im Vergleich zur BRD vorhalten.Nun habe ich im Internet recherchiert und dabei festgestellt, dass die publizierten Zahlen überhaupt nicht vergleichbar sind!

So wurden in Deutschland bei einer Gesamtbevölkerungszahl von 83 Millionen bis Ende April 2021 bisher ca. 55 Millionen Antigen- und PCR-Tests durchgeführt, was bedeutet, dass nicht einmal jeder oder jede in der BRD Lebende einmal getestet wurde.

Im Gegensatz dazu wurden in Österreich bei einer Gesamtbevölkerungszahl von 8,8 Millionen insgesamt 32 Millionen Tests durchgeführt, was also einem Schnitt von annähernd vier Tests pro Person bedeutet.

Hier zeigt sich, wie wenig Inzidenzzahlen verschiedener Länder miteinander vergleichbar sind und ich frage mich warum diese dann publiziert werden?



Erwin Stocker, 5020 Salzburg