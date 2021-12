Verhalten der Demonstranten macht fassungslos

Im Artikel der SN vom 29. 11. über die Demonstrationen gegen Coronamaßnahmen fand sich folgender Satz: "Salzburgs Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ)

schilderte, dass Pflegekräfte ausgepfiffen worden seien, als sie nach Schichtende das Spitalsgelände verlassen hätten." Meine Empfindungen darüber lassen sich wohl mit Fassungslosigkeit und Empörung am besten beschreiben. Viele im Gesundheitsbereich tätige Menschen waren auch schon vor der Pandemie überlastet und unterbezahlt. Und nun gehen diese Menschen oft an ihre Grenzen und darüber - für unser aller Wohl! Dafür möchte ich mich bedanken und ihnen allen meine Wertschätzung und meinen Respekt ausdrücken.

Auch in meinem Bekanntenkreis befinden sich Menschen, die - aus welchen Gründen auch immer - sich nicht impfen lassen wollen. Ich kündige ihnen deshalb nicht die Freundschaft auf und muss es wohl akzeptieren. Verstehen tu ich es nicht! Um so schrecklicher finde ich es, mit welcher Aggression dieses Thema diskutiert wird. Ja, wir leben in einer Demokratie. Ja, jeder darf seine Meinung äußern. Ja, das ist gut so! Aber die Art und Weise, wie manche (hoffentlich wenige) Demonstranten das machen, finde ich zum Teil erschreckend. Meinungsäußerung ja - aber nicht in einer Großdemo, wo der Verbreitung des Virus wahrscheinlich Tür und Tor geöffnet wird und auch nicht, indem man jene verunglimpft, die sich um die Erkrankten kümmern.

Annemarie Wimmer, 5026 Salzburg