Verhalten der ÖVP in der Sache Kurz

Ich möchte ihnen hiermit meine Meinung über die Haltung der ÖVP zur den Vorgängen aus der Amtszeit Sebastian Kurz' mitteilen und bitte um Kenntnisnahme. Ich bitte auch um eine kurze Antwort über den Erhalt dieses Mails.

Im Kasperltheater hat mir, sowohl als Kind als auch als Vater meiner eigenen Kinder, immer die Stelle in der Aufführung besonders gut gefallen, in der das Krokodil auftauchte. Die Kinder haben dann geschrien "ein Krokodil!", und der Kasperl hat ganz souverän geantwortet "aber Kinder, da ist doch kein Krokodil!". Dann hat er über den Rand der Bühne in den Zuschauerraum geschaut, nach links und nach rechts, dann nach oben. Die Kinder haben dann natürlich und wahrheitsgemäß "hinter dir!" geschrien. Darauf der Kasperl: "aber hinter mir ist doch auch kein ... ein Krokodil!!!". Dann ist der aufregende Teil der Handlung gekommen, und am Ende ist immer alles gut ausgegangen.

Warum ich ihnen das erzähle? Ich erkenne in der Kommunikation der führenden Vertreter der ÖVP eine ähnliche Dramaturgie. Kanzler Nehammer werkelt brav vor sich hin. Hinter ihm und der ÖVP braut sich das Unheil zusammen. Das Publikum, in Gestalt von investigativen Medien und Untersuchungsausschuss, ruft "Korruption!". Was sagt der Kasperl? Der Sobotka-Kasperl und der Hangar-Kasperl sagen, dass man sich nicht umdrehen brauche, weil hinten sowieso kein Krokodil wäre. Und der Nehammer-Kasperl meint, dass hinten wohl ein grünes Tier mit Zähnen wäre, aber es ist nicht sicher sei, ob es sich dabei wirklich um ein Krokodil handle.

Hier enden die Gemeinsamkeiten von Puppenbühne und Politik. Zum einen, weil der Aufbau der Pointe im Kasperltheater in einer Minute erledigt ist. Und zum anderen, weil das Publikum im Kasperltheater immer wieder wechselt, die Kinder werden ja älter, und immer wieder neue Jahrgänge kommen dazu. Ich hingegen bin jetzt bald 60 Jahre alt und bekomme dasselbe Spiel schon zum x-ten Mal vorgespielt, genauer gesagt immer wieder seit der Regierung Schüssel I. Zwischen dem Auftritt des Krokodils und dem, zumindest für den Staatsbürger, guten Ende vergehen meistens Jahre. Im aktuellen Fall hat auch die Regie in Gestalt der Staatsanwaltschaft schon das Licht im Saal aufgedreht, und der Betreiber des Theaters, dargestellt durch den Bundespräsidenten, steht auch schon hinten im Saal und deutet dezent auf die Uhr, weil er gerne einmal einen ruhigen Abend hätte.

In diesem Sinne: Drehen sie sich um, erschrecken sie. Bekämpfen sie das Krokodil. Ein Parteiausschluss von Wolfgang Sobotka, sollte er sich weiterhin weigern als Nationalratspräsident zurückzutreten, wäre ein guter Anfang. Geben sie sich innerparteilich strenge Anti-Korruptionsregeln. Die ÖVP ist nicht irgendeine Partei. Sie ist die Partei der Mächtigen und der Entscheidungsträger. Daher ist die ÖVP in höherem Maße korruptionsgefährdet als andere Parteien.

Stellen sie sich ihrem eigenen Spiegelbild. Solange sie dieses Spiegelbild nicht ertragen, wird kein Neuanfang gelingen. Ich sage das nicht aus Sorge um die ÖVP, sie ist nicht meine Partei. Ein Neuanfang ist für den Staat Österreich und die Demokratie im Lande nötig. Das Land braucht eine nicht korrupte, staatstragende Partei rechts der Mitte. Nur so können wir die Protestwähler, die zu ihrem eigenen Schaden derzeit weitgehend programmfreie, aber radikale Parteien wählen, wieder zu Entscheidern ihrer eigenen Belange machen.





Franz Lichal, 1160 Wien