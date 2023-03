Verhaltener Applaus zum Mountainbike-Trail auf dem Heuberg

Wie in den letzten Tagen zu lesen war, gibt es sehr bald einen Mountainbike-Trail auf dem Heuberg. Da ich grundsätzlich dafür bin, dass jegliche Bewegung in der frischen Luft unterstützenswert ist, gebe ich Applaus dafür! Und trotzdem bleibt mein Applaus sehr verhalten, denn: Wurde nicht vor gar nicht langer Zeit den Kindern und Jugendlichen ein Waldstück in der Josefiau "genommen"? Benützt in harmloser Weise zum wilden Herumradeln für groß und klein? Begonnen mit Baumstämmen in den Weg legen, bis zum totalen Aus, ohne auch nur die geringste Unterstützung seitens der Politik, um doch bestehen zu dürfen.

Wörter wie Naturschutz und Gefahr sind gefallen - was natürlich ein paar Kilometer weiter ganz anders ist. Kann doch jeder verstehen. Wir sollten froh sein, dass diese damals vertriebenen Kinder wahrscheinlich (noch) nicht Zeitung lesen - sonst müssten wir uns die Frage gefallen lassen: Seid ihr nicht ganz dicht?





Ulrike Magner, 5071 Wals