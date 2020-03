Verhaltensmaßnahmen bei Corona

Um einige notwendige Lebensmittel einzukaufen, habe ich gestern Nachmittag einen örtlichen Lebensmittelhändler aufgesucht. Dieser Lebensmittelhändler ist gleichzeitig auch unser Postpartner. Um an den Flaschenrückgabeautomaten zu gelangen, musste ich eine Warteschlange vor dem Postschalter durchbrechen. Es ist nicht zu glauben, aber da standen sieben bis acht Personen dicht an dicht in einer Reihe. Ich habe dann höflich gebeten, mir eine Zugangsmöglichkeit zum Flaschenrückgabeautomaten zu ermöglichen.

An der Kasse ein ähnliches Bild, Wartende dicht an dicht.

So werden alle Maßnahmen unserer Regierung niemals greifen, meiner Meinung nach haben da (leider) auch die Mitarbeiter im Handel eine entsprechende Hinweispflicht. Am allerbesten sind möglicherweise schriftliche Hinweise in den Geschäften.







Friedhelm Drühe, 5202 Neumarkt am Wallersee