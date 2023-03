Verhandlungen mit Putin?

Jeder vernünftige Mensch auf diesem Planeten muss gegen den Krieg sein. Aber leider gibt es immer wieder Einzelne, und manchmal leider vor allem größenwahnsinnige Despoten, die sich gegen diese "vernünftige Mehrheit" stellen. Die Forderung nach Verhandlungen Russland-Ukraine ist zwar rational nachvollziehbar, aber illusorisch. Wie will man einen verblendeten Putin an den Verhandlungstisch bringen? Das ginge nur mit einer freiwilligen Entscheidung der Ukraine, sich ins russische Staatsgebiet einverleiben zu lassen. Und das kann nicht ernsthaft in Erwägung gezogen werden.

Aber sind wir doch froh, dass sich die Ukrainer so mutig und entschlossen den Russen in den Weg stellen. Sie verteidigen dadurch indirekt auch unsere Freiheit. Angesichts der jahrelangen blauäugigen Abrüstungspolitik der westeuropäischen Staaten (mit Ausnahme der Schweiz) wäre Putin, wenn er will (und er würde wollen!), in wenigen Tagen in Lissabon. Glücklicherweise gibt es hier noch den "Schutzschild USA". Auch die Politik der USA ist objektiverweise in vielen Punkten zu kritisieren: Aber wenn wir unsere demokratischen Werte ernst nehmen, bleibt uns nichts anders übrig, als uns voll auf die USA zu verlassen - unsere vordergründig populistische Abrüstungspolitik und, wegen des Energiesektors, "Freundschaftspolitik mit Putin" waren Irrwege. Und ich kann nicht wirklich den Umfragen glauben, die behaupten, dass 70 Prozent der Österreicher im Notfall zur Waffe greifen würden. Dazu sind die heutigen Generationen, die jahrzehntelang keinen Krieg erleben mussten, viel zu sehr verwöhnt - um nicht zu sagen verzogen. Nur mehr die Generation "80 plus" - und die wird täglich kleiner - hat Krieg(sende) und Nachkriegszeit noch hautnah erlebt und kann sich vielleicht noch daran erinnern, was das bedeutet.



Günter Braun, 1020 Wien