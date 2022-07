Verhandlungen statt Waffen

Der italienische Außenminister Luigi Di Maio übermittelte im Mai 2022 an UN-Generalsekretär Antonio Guterres einen Plan für einen Frieden in der Ukraine, der in vier Schritten umgesetzt werden soll und Verhandlungen zwischen der ukrainischen und russischen Regierung unter Einbindung der UN, der EU und der OSZE vorsieht. Nachdem bereits im März 2022 bei Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland in der Türkei eine mögliche politische Verständigung von beiden Konfliktparteien geäußert wurden,

- Kremlsprecher Dimitri Peskow sagte: "Die Neutralität der Ukraine werde als möglicher Kompromiss betrachtet"

- und Präsident Selensky erklärte: "dass er bei entsprechenden Sicherheitsgarantien vonseiten Russlands bereit sei, über eine Neutralität und einen nicht nuklearen Status seines Landes zu sprechen"

steht doch Verhandlungen über die vom italienischen Außenministers vorgeschlagenen vier Schritte nichts mehr im Wege - außer die von den USA und der EU forcierten Waffenlieferungen in die Ukraine. Daher mein eindringlicher Appell an die zuständigen Entscheidungsträger, stoppt umgehend die Waffenlieferungen und setzt euch endlich an den Verhandlungstisch, im Interesse aller von diesem Krieg betroffenen Menschen.







Hans Riedler, 4040 Linz