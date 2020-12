Verkäufer/-innen von Straßenzeitungen werden ignoriert

Es ist beschämend, dass gerade an Weihnachten, hier in Salzburg, die Verkäufer/-innen der Straßenzeitungen ziemlich ignoriert werden. Mir wird schlecht, wenn ich durch die Einkaufsstraßen gehe und die riesigen Tüten sehe und dann das gedankenlose "Abnicken" der Leute, wenn einer der Straßenverkäufer/-innen sie bittet, eine Zeitung für 3 (!) Euro abzukaufen! Geht's noch? War da nicht irgendwas mit Weihnachten, dem Fest der Liebe? In der Linzergasse steht Herr Ion, sein Haus ist abgebrannt, er lebt samt Familie im Zelt in Rumänien und verdient hier sein Geld, indem er den ganzen Tag beim Cafe Habakuk steht und versucht, die Zeitung zu verkaufen. Ich bin Stammkundin, genau wie bei Miliza, unten beim jetzigen Sektstandl. Die alte Frau sitzt den ganzen Tag da, ob Sonne oder Regen. Gegenüber trinken die Leute Champagner ohne Ende, wieso kann man nicht 1 Sekterl weniger trinken und das Geld dafür Ihr für die Zeitung geben? Ich habe heute beiden etwas vorbeigebracht und die Freude darüber war sehr groß, das ist doch wunderschön, wenn man etwas zurückbekommt, gerade vorm Fest der "Liebe". Vielleicht denken Sie das nächste Mal daran, wenn Sie in den kommenden Tagen Ihren Glühwein trinken und ein Verkäufer kommt vorbei, das sind keine Bettler, sondern das ist ein Job! Hier können Sie direkt helfen, vielen Dank und schöne Weihnachten.

Sonja Weiser, Heilpraktikerin, 5020 Salzburg