Verkappte Impfpflicht

Es kommt, wie es kommen musste. Die Reden um den heißen Brei setzten ein. Was anfangs noch als unmachbar galt, beziehungsweise laut Regierung nicht kommen kann, weil es ja mit geltendem Recht nicht vereinbar ist, steht ante portas. Die Impfpflicht. Wenn auch nicht so bezeichnet, werden Menschen, die warum auch immer nicht geimpft sind, in ihren Grundrechten beschnitten.

Darauf hin zu weisen, dass auch genügend bereits geimpfte Personen wieder erkranken beziehungsweise diesen Infekt weitergeben, ist unnötig. Es gibt eine sogenannte subjektive Sicherheit, weswegen zum Beispiel die meisten Unfälle mit Fußgängern im Straßenverkehr auf sogenannten Schutzwegen geschehen. Jeder, der sich damit beschäftigt, weiß das. Warum man gegen seine Überzeugung etwas tun muss, habe ich schon als Kind nicht verstanden und heute im reiferen Alter tue ich mir noch schwerer damit. Wir haben in Österreich bedeutend größere Probleme als diese Pandemie, weltweit sowieso: eine in ihren Grundfesten Großteils korrupte Regierung, zu hohe Lohnnebenkosten, eine Zwei-Klassen-Medizin, rasant schlechter werdende Schulbildung... und das ist nur das, was mir so auf die Schnelle am Frühstückstisch sitzend einfällt.

Mir scheint, die sogenannte Pandemie ist, im Vergleich zu den Auswirkungen beziehungsweise der (um im Regierungsjargon zu bleiben) Übersterblichkeit durch Malaria, Gelb-, und Denguefieber, Schlafkrankheit usw.) nicht wirklich dramatisch. Sie wird als großangelegtes Ablenkungsmanöver benutzt, um das Versagen der gesamten Regierung, vor allem der Opposition zu verschleiern. Von Herrn Kurz und den Türkisen wusste man schon zuvor, was zu erwarten ist, da soll niemand überrascht sein. Deswegen wäre es halt schon gut, würde die Opposition mit nüchternem Kopf vorangehen, aber was man aber so mitbekommt, fällt das dieser schwer. Jeder mache sich seine Gedanken dazu.





Roman Bader, 5166 Perwang