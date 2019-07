Ich möchte allen vier Leserbriefen in der SN-Ausgabe "Aus Stadt und Land" vom

10. Juli 2019 zu 100 Prozent zustimmen. Es ist traurig, dass eine Stadt wie Salzburg verkehrsmäßig in allen Sparten in einem so schlecht organisierten Zustand ist. Es gab schon viele gute Lösungsvorschläge, die aber scheinbar alle schubladisiert wurden. Und so arm erscheint mir die Stadt auch nicht, um intelligente Verbesserungen anzubringen. Wien, nicht allzu weit entfernt, wäre ein gutes Beispiel.





Elisabeth Goodman, 4893 Zell am Moos