Verkehrsbeirat mit Ostregion-Vertreter

Die Zusammensetzung des Verkehrsbeirats, der sich um die Ausrichtung von Obus und Albus kümmern soll, ist nun bekannt. Neben Politikern ist auch ein Vertreter des Verkehrsverbunds Ostregion vertreten. Was soll das? Salzburg mischt sich dort doch auch nicht ein, oder? Als Nächstes beruft man vielleicht noch Ex-Salzburg-AG-Vorstand Schitter als Ersatzmann, falls Florian Kreibich Bürgermeister werden sollte. Vor einem Jahr wollte Noch-Bürgermeister Preuner ausschließlich Experten haben und keine Politiker. So dreht sich der Wind. Ich habe den Eindruck, das wird nix mehr mit dem öffentlichen Verkehr in Salzburg. Wenn die Politik weiterhin so unglaubwürdig agiert und die Bevölkerung durch Postenschacherei vor den Kopf stößt, wird auch der S-Link niemals realisiert.

Bei der Besetzung der Geschäftsführer der Salzburg Linien Verkehrsbetriebe GmbH wird es hoffentlich nicht genauso laufen. Auch dort werden Menschen mit Expertise gesucht. Die Bewerbungsfrist ist beendet, wir warten.





Dipl.-Kfm. Sebastian Krackowizer, D-82447 Spatzenhausen