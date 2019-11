Sehr geehrte Verantwortliche der Salzburger Stadtregierung, Verkehrsberuhigung für ein lebenswertes Salzburg oder verrückte € 160,- pro Tag für jeden neuen Parkplatz in der geplanten Mönchsberggarage? Die geplante Erweiterung der Mönchsberg-Garage ist ein ökonomisch absurdes Projekt: Die Mönchsberggarage ist laut Betreibergesellschaft derzeit weniger als 90 Tage im Jahr für jeweils ein bis zwei Stunden ausgebucht, das sind in Summe etwa 5% der Tageszeit im Jahr. UND DIE AUSLASTUNG SINKT SEIT JAHREN! Je mehr Nachfrage nach Garagenplätzen umso mehr sind die Zufahrtstraßen zugestaut: Der Baukosten-Voranschlag von 30 Millionen, würde laut Erfahrung mit öffentlichen Bauvorhaben tatsächlich das Doppelte betragen. Doch schon bei 40 Mio (dafür müsste die Stadt haften,), wären das etwa 60.000 € je neuen Parkplatz. Ein Dauerparkplatz für Altstadtbewohner (derzeit € 60.- pro Monat) würde die reinen Baukosten erst in 80 Jahren hereinbringen. Nicht berücksichtigt sind dabei ZINSEN, BETRIEBSKOSTEN und REPARATUREN. Wenn die Auslastung gleich bleibt, würde ein neuer Parkplatz € 160,- pro Tag kosten um in 20 Jahren wenigstens die reinen Baukosten hereinzubekommen. Zermürbende Staus während der Spitzenzeiten machen Parkplätze im Zentrum jedoch höchst unattraktiv. Wenn sich der Garagenausbau nicht rentiert häufen wir weitere öffentliche Schuldenlasten für Generationen auf.

Der internationale Trend geht in die völlig entgegen gesetzte Richtung: Moderne Stadtzentren profitieren von Verkehrsberuhigung, es gibt eine Fülle von höchst erfolgreichen Projekten und bereits eine Reihe von autofreien Städten, die nach anfänglichem Widerstand vom Großteil der Bevölkerung geschätzt wird. Auch in der Richtlinie für die Salzburger Stadt-Entwicklung wurde Reduktion des Individualverkehrs beschlossen. Durch Investitionen in Park-and Ride-Angebote an den Einfahrtsstraßen, durch attraktive Öffis, Radwege, Zustelldienste, Ruftaxi-Rundbusse steigen Lebensqualität und Umsätze von Stadtzentren. In allen Städten, in denen der Individualverkehr reduziert wird, atmen die Menschen auf. Die Stadt Salzburg braucht dringend ENGAGIERTE VERKEHRSBERUHIGUNG für Gesundheit, Lebensqualität und Klimaschutz. Die Gewinne aus der bestehenden Mönchsberggarage können wirksam in Alternativen zum Individualverkehr investiert werden. Ich bitte Sie dringend sich in diesem Sinne zu engagieren.





Paul Lahninger, 5020 Salzburg