Verkehrschaos in der Stadt Salzburg wie eh und je

Ein aktueller Besuch in der Stadt hat mich wieder wie jedes Jahr auch aufmerksam gemacht, dass offensichtlich die Zuständigen für den Verkehr der Stadt Salzburg aktuell und seit Jahrzehnten für die sehr langen Autoschlangen quer durch die Altstadt und darüber hinaus offensichtlich nicht zuständig sind.

Da auch für die Zukunft keine diesbezüglichen Vorkehrungen erkennbar sind, wird dieser unerträgliche Zustand für alle Werktätigen, Besucher und Gäste der Weltstadt Salzburg auch noch längere Zeit unverändert bleiben, weil auch die Einschaltung von außen stehenden Fachleuten im In- und Ausland kein brauchbares Ergebnis erbracht haben. Was dem Ruf der Weltstadt Salzburg und den vielen Gästen insbesondere in der Festspielzeit sicherlich goutiert wird.

Von den vielen im Laufe der Jahre versenkten Millionen ist noch gar nicht die Rede, weil diese seitens der Stadt wohlweislich verschwiegen wird.

Sollte der Bürgermeister dies anders einschätzen, so hat er mehrere Möglichkeiten, dieses akute Problem zu lösen, und zwar, 1. alles so weiterlaufen zu lassen wie bisher und damit seinen Posten bei der nächsten Wahl zu riskieren, 2. das Verkehrsproblem unverzüglich in Angriff zu nehmen oder 3. diese Aufgabe dem mit der U-Bahn-Planung beauftragten Verkehrslandesrat zu übertragen, falls er der Meinung sein sollte, keine qualifizierten Mitarbeiter im Verkehrsbereich zu haben, die dieser Aufgabe gewachsen sind.

Wogegen eigentlich schon seit Jahren etwas dagegen zu unternehmen gewesen wäre.

Die Verzögerungen könnten jedoch auch in den Parteien mit unterschiedlichen Ansichten und Interessen liegen, dann wären die jahrzehntelangen Verzögerungen durch Unfähigkeit der jew. Bürgermeister verständlich. In diesem Fall wäre gemäß Punkt 4. seitens des Bürgermeisters eine Entscheidung zu treffen.





Norbert Huber, 5020 Salzburg