Während in anderen Städten die Tarife für öffentliche Verkehrsmittel gesenkt bzw. diese gar gratis sind, kostet die Einzelfahrt, die man direkt beim Busfahrer löst, hier in Salzburg Euro 2,90! Soll das ein Anreiz für die Bevölkerung sein, vermehrt den öffentlichen Verkehr zu nutzen? Ist das die Antwort unserer Stadtväter auf den Klimawandel? Ich fürchte, diese empörende Tatsache wird auch nicht viel zur Verbesserung der täglichen Stausituation in dieser Stadt beitragen.



Cornelia Widerin-Rößler, 5020 Salzburg