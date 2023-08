Verkehrslärm - Auswirkungen

Um den Straßenverkehr leiser zu machen, wären im Ortsgebiet Tempo 30 sowie Verkehrsberuhigung in Wohngebieten angesagt. Tempo 30 statt 50 nimmt das menschliche Ohr wie eine Halbierung des Verkehrs wahr, verdeutlicht der VCÖ. Elektroautos sind übrigens nur bis Tempo 30 leiser als Pkw mit Benzin- oder Dieselmotor, denn ab circa dreißig Kilometern pro Stunde ist das Abrollgeräusch der Reifen von Autos lauter als der Motor. Das alles funktioniert leider nur mit Kontrolle, Abmahnungen und Strafen, egal ob bei Tempo 30, 50 oder darüber. Bekanntlich gibt es aber bei unserer Polizei eine eklatante Unterbesetzung und chronischen Personalmangel, um sinnvoll (flächendeckend und dauerhaft) hier einzugreifen. Bewährt hat sich ein Appell an die Autofahrerinnen und Autofahrer durch Geschwindigkeitsanzeigen. Diese Produkte geben ein optisches LED-Signal, um Autofahrer auf ihre aktuelle Geschwindigkeit aufmerksam zu machen. Die Anzeige der Geschwindigkeit soll mittelfristig die Verkehrssicherheit in einem bestimmten Ortsgebiet erhöhen und Ampeln gibt es in verschiedensten Ausführungen, stationär oder mobil, mit oderohne Smileys. Sinnvoll sind natürlich mehrere Anzeigen im Ortsgebiet. Der Vorteil ist eine kurzfristige Umsetzung und im Vergleich zu baulichen Maßnahmen ist es sehr günstig, kein Vergleich. Nur der Wille muss vorhanden sein und dazu sind keine Arbeitsgruppensitzungen notwendig.







Hans Ziller, 5164 Seeham