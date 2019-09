Verkehrslawine trotz Durchfahrtssperre

Es wundert mich, wenn ich vom Landesrat Schnöll in der Öffentlichkeit höre, dass die Neuregelung betr. Abfahrten bei der Autobahn an den Wochenenden ganz gut funktioniert. Das ist Schönfärberei bzw. eine Falschinformation. Das Gegenteil ist der Fall, z. B. letztes Wochenende, Samstag und Sonntag, Stau auf allen Bundesstraßen von Golling bis Salzburg. Jeder, der will, fährt ab, die Schilder werden überhaupt nicht berücksichtigt, alles war total verstopft. Auf der Römerstraße von Kuchl bis Hallein fahren Wohnmobile, Autos mit Wohnwagen und Hunderte Urlauberautos und niemand unternimmt etwas dagegen.

Eine Anfrage bei der Polizei Golling und Anif ergab: "Wir haben nicht das Personal dazu." Wachdienste gibt es nicht. Dreck, Abgase und verstopfte Straßen für die Ortsbewohner sind zum ständigen Ärgernis geworden.

Super Regelung, kann ich nur sagen, und schöne Aussichten, wenn nicht bald Wirksames von der Politik veranlasst wird. Schilder, die kaum zu lesen sind bzw. unberücksichtigt bleiben, bringen überhaupt nichts, wenn keine Kontrollen bei den Ausfahrten stattfinden.

Warum wollen Sie eine Regelung des Verkehrs im Winter (Weihnachten usw.) nicht machen? Nehmen Sie sich ein Beispiel an den Tirolern, die machen Regelungen für das ganze Jahr im Sinne der Bevölkerung.





Erwin Holzer, 5431 Kuchl