Kein Wunder, dass Generaldirektor Schitter die Salzburg AG in Richtung Oberösterreich verlässt. Bei der Misere, die seit Jahren in seinen Verkehrsbetrieben herrschen, müsste er, falls er sie selbst einmal nutzen würde, Angst haben, in der Früh zu spät in die Arbeit zu kommen und es Abends nicht mehr nach Hause zu schaffen. Wenn sich solche Missstände (Personalnotstand, defekte Fahrzeuge, keine Ersatzteile usw.) auch auf den zukünftigen Betrieb des S-Link übertragen, na dann gute Nacht Salzburg.





Mag. Manfred Gebhard, 5340 St. Gilgen