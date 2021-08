Der Standpunkt von Heidi Huber mit dem Titel "Individuelle Freiheit? Wohl eher politische Ohnmacht" (Lokalausgabe der SN vom 28. 8.), hat mich aus aktuellem Anlass bewogen, zum Thema "Verkehrsmisere in der Stadt Salzburg" Stellung zu nehmen.

Meine Gattin und ich haben von einer lieben Bekannten Karten für die Oper Tosca, mit Anna Netrebko und Yusif Eyvazov, am 27. August, um 15 Uhr, im Großen Festspielhaus, geschenkt bekommen. Im Hinblick auf die derzeit herrschende Verkehrsmisere haben wir bewusst auf die Anreise mit dem Pkw verzichtet und wollten bereits um 14 Uhr in der General-Keyes-Straße ein Taxi bestellen. Leider war dies nicht möglich, denn die Telefonnummer 0662/81 11 war permanent blockiert. Ein Versuch, doch mit dem eigenen Pkw in die Altstadtgarage zu gelangen ist gescheitert, da diese vollständig ausgelastet war. Nachdem wir wieder zu Hause angekommen sind, versuchten wir noch einmal ein Taxi zu bekommen, was schließlich gelang, sodass wir zumindest den zweiten Teil der fantastischen Aufführung nach der Pause genießen konnten.

Rückblickend wäre es vermutlich besser gewesen, von vornherein ein öffentliches Verkehrsmittel, konkret einen Obus zu benützen, wobei auch dieser im Stau feststecken hätte können, und somit die Einhaltung des Fahrplanes nicht gewährleistet gewesen wäre.

Tatsache ist, dass die Menschen von den täglich wiederkehrenden Staus die Nase voll haben und auf die Politik nicht gut zu sprechen sind. Meines Erachtens müssen zusätzlich mehr Park&Ride-Systeme in unmittelbarer Nähe der Stadt mit einer Anbindung durch Shuttle-Busse, oder noch besser durch Obusse, angeboten werden. Darüber hinaus bin ich überzeugt, dass die Erweiterung der Mönchsberggarage eine sinnvolle Maßnahme wäre, die täglichen Staus an den Regentagen im Sommer und am Tag der Deutschen Einheit zu reduzieren.

Im Übrigen ist es tatsächlich unverständlich, dass die für das Verkehrsressort zuständige Bürgermeister-Stellvertreterin Barbara Unterkofler und selbst Bürgermeister Harald Preuner, (beide ÖVP), die Misere totschweigen und bis heute kein Mobilitätskonzept mit einer funktionierenden Schlecht-Wetter-Regelung vorgelegt haben.

Herbert Stocker, 5020 Salzburg