Verkehrspolitik ist aus der Steinzeit

Während andere Städte Visionen einer autofreien Innenstadt verfolgen - und teilweise bereits verwirklichen -, ist Salzburg mit einem autoaffinen Bürgermeister "gestraft", der eine Verkehrspolitik aus dem vergangenen Jahrtausend verfolgt. Gleichzeitig mit dem Forcieren des Ausbaus der Mönchsberggarage ist die Abschaffung des Postens des - so wichtigen - Radkoordinators geplant. Unfassbar!

Auch der Neubau der Eichbrücke ohne (!) Radstreifen ist ein Schildbürgerstreich, der einen Affront gegen alle Klimaschützer darstellt. Dabei wäre Salzburg für eine Fahrradstadt prädestiniert.

Man gelangt nämlich schneller mit dem Rad von Nord nach Süd als mit dem Auto. Mit Vergnügen radle ich an den Kolonnen vorbei. Und wer das Rad nicht benutzen kann oder will, gelangt mit den Öffis dorthin. Allerdings ist in diesem Bereich noch einiges zu verbessern ...

Welche Katastrophen müssen noch passieren, damit unbelehrbare Politiker, die sich an veraltete Modelle klammern, zur Vernunft kommen?





Ruth Hütter, 5020 Salzburg