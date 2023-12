Verkehrsprobleme in Salzburg könnten einfacher gelöst werden

Zum Leserbrief "Zu viele Autos und zu viele Touristen" von Mag. Margit Neuböck möchte ich etwas hinzufügen:

Es gibt so viele Dinge, die mit simplen Hausverstand gelöst werden könnten, z. B.: Verkehr in der Stadt Salzburg: Warum werden nicht im Bereich Salzburg Nord und Süd und West jeweils große Parkplätze gebaut (die Überdachung könnte mit Solarpaneelen zusätzlich zum Umweltschutz beitragen)? Es gibt ein Kombiticket "Parken und Bus in die Innenstadt", gestaffelt bis zu 14 Stunden zu einem echten Sonderpreis bzw. Sonderpreisen für Hotelgäste. Davon könnten vielleicht auch Pendler profitieren. Von diesen Parkplätzen geht es im 10-Minuten-Takt in und aus der Stadt. Dafür ein absolutes Fahrverbot nach dieser Zone für "Nicht-Land-/Stadt-Salzburg-Kennzeichen" außer für Fahrzeuge mit Ausnahmegenehmigung (z. B. Hotelbuchung mit eigenem Parkplatz). Sämtliche nicht berechtigte Fahrzeuge werden hart bestraft bzw. abgeschleppt. Und bei dieser Gelegenheit könnten auch gleich die Poller wieder abgeschafft werden - wer keine Berechtigung hat, wird rigoros abgeschleppt.

Wenn man sich ansieht, wer hauptsächlich die Stadt verstopft und zuparkt, sind das nicht unbedingt die Einheimischen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Touristen davon abhält, die Stadt zu besuchen, wenn er eine Parkmöglichkeit mit attraktiven Preisen hat. Bus- und Bahnverbindungen sind in weiten Teilen bereits sehr gut, wo es noch mangelt, muss halt nachgebessert werden und wir könnten uns die ganze S-Link-Geschichte sparen.

Und auch hier würden dauerhaft viele Arbeitsplätze geschaffen. Wir hören ja immer die Vergleiche der U-Bahn mit anderen Großstädten, warum vergleichen wir nicht einmal die Fahrverbotszonen? Oder traut sich wieder niemand dieses heiße Eisen anzufassen, um ja nicht jemanden auf die Füße zu treten?

Ursula Gois, 5412 Puch