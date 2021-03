Verkehrsprojekte als Nullsummenspiel

Nun wird das Großprojekt Lokalbahnverlängerung umgesetzt, was im Sinne einer nachhaltigen Verkehrswende zu begrüßen ist. Aber gleichzeitig ist mit dem Ausbau der Mönchsberggarage ein Projekt zur Förderung des Autoverkehrs geplant. Das heißt, dass zwei enorm teure und sich in der Verkehrswirksamkeit aufhebende Projekte projektiert sind, also - etwas überspitzt ausgedrückt - Hunderte Millionen Euro eigentlich zum Fenster hinausgeworfen werden sollen.

Dazu kommt, dass, wie es Projektleiter Knittel betonte, eine Baustelle in der Stadt eine große Belastung bedeutet. Zwei Baustellen bedeuten eine doppelte Belastung.

Apropos Mönchsberggarage: Diese ist nur an ganz wenigen Tagen im Jahr voll ausgelastet.

Lösung des Problems: Umleitung auf die anderen Parkgaragen bzw. -plätze der Stadt.



Dr. Peter Seitinger, 5020 Salzburg