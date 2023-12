Verkehrsregelnde Polizisten sollten besser sichtbar sein

Wenn Ampelanlagen aus irgendwelchen Gründen, z. B. Schlechtwetter, Regen, Schneefall u. ä., ausfallen, so regeln Polizisten den Verkehr. Aber sie unterscheiden sich, besonders bei Schlechtwetter, nicht von der üblichen Kleidung der meisten Leute - schwarze Hose, schwarzer Parka und ein schwarzes Kapperl plus ein gelbes Regenjackerl darüber - ob sich da irgendein "Verrückter", Klimarevolutionär oder ein Polizist auf der Fahrbahn herumbewegt, ist leider zu meist nicht so schnell und gut erkennbar.

Im Interesse der verkehrsregelnden Beamten und auch zu deren Schutz sollte sich die Dienstbehörde eher schnell einen entsprechenden Überwurf oder Mantel zur leichteren Erkennbarkeit einfallen lassen. Der Winter hat ja erst begonnen. Straßenarbeiter sind ja auch an ihrer orangen Arbeitskleidung sichtbar gemacht. In meiner längst vergangenen Jugend waren das eine Art weißer Arbeitsmantel und eine weiße Polizisten-Schirmmütze.

Mag. Christine Ulrich, 5020 Salzburg