Verkehrstüchtigkeit

Jedem durchschnittlich einsichtigem Menschen muss klar sein, dass die in der Jugend erworbene Fahrtauglichkeit mit 90 nicht mehr gegeben sein kann. Aber leider ist ein Großteil der Bevölkerung und vornehmlich der Autolenker offensichtlich bar jeder Selbstkritik bei gleichzeitiger grenzenloser Selbstüberschätzung.

Auf Grund dieser Unvernunft muss also wieder einmal ein Regulativ her (wird übrigens seit Jahrzehnten diskutiert). Aber es passiert nichts. Und warum? Der sinnlose Tod der 4-Jährigen ist leider ein schlagender Beweis dafür, dass für unsere Damen und Herren Politiker nur eines zählt - die Wählerstimme am nächsten Wahltag. Das Wohl der Bevölkerung? Das Leben eines Kindes? Uninteressant.

Kein Mensch, gleichgültig welchen Alters, ist davor gefeit, dass die Sehkraft, die Hörfähigkeit, die Beweglichkeit und/oder das Reaktionsvermögen nachlässt, also ist eine regelmäßige Überprüfung der Fahrtauglichkeit unerlässlich und sind umgehend entsprechende Vorschriften zu erlassen.

Mindestforderung: Prüfung der Fahrtauglichkeit bis zum Pensionsantritt im Fünf-Jahres-Rhythmus, ab 70 alle zwei Jahre, ab 80 jährlich. Auch ist unbedingt zu überlegen die Versicherungsprämien (analog Führerscheinneulingen) dem Alter, dem Grad der Beeinträchtigung etc. anzupassen. Vielleicht hat dadurch eine andere 4-Jährige die Chance, seine Führerscheinprüfung zu erleben.

Ich gehe selbst mit Riesenschritten meinem 75er entgegen, sehe mich aber keineswegs als "Leidtragender" solcher Maßnahmen, sondern würde diese - letztendlich zu meinem eigenen Schutz - begrüßen.



Dipl.-Ing. Peter Weissengruber, 5020 Salzburg