Verkehrte Welt oder wer zieht meine Kinder groß?

Die Klagen über unsere Jugendlichen bzw. Kinder reißen einfach nicht ab. Sind Schulen noch Orte der Wissensvermittlung oder Orte, an denen Mobbing, Vandalismus und Körperverletzungen an der Tagesordnung sind. Vor diesem Hintergrund wird die Forderung nach mehr Sozialarbeiter, Jugendbetreuer und zum Teil Psychologen immer dringender. Mit all diesen Maßnahmen erhofft man sich, auf lange Sicht eine Änderung dieser schwierigen Situation zu erreichen.

Für Außenstehende, jedoch gleichwohl Eltern und Erziehende, wirft sich die Frage auf: Haben denn die Kinder keine Eltern?

Fast möchte man an den Storch glauben!

Der Ansatz zur Hilfestellung für diese Kinder und Jugendlichen kann nicht dadurch gegeben sein, dass man ihnen etwas anbietet, denn diese Maßnahmen dienen nur dazu, sie kurzzeitig zu beschäftigen (bzw. sie aus dem Verkehr zu ziehen) damit die Zerstörungswut nicht wieder zuschlägt. Damit bekämpft man nur die Symptome. Vielmehr sollte doch nebenher begonnen werden, den Eltern ihre Verantwortung für ihre Kinder näherzubringen, denn der Beginn zur Änderung dieser Schieflage, kann doch nur an den Wurzeln, sprich der Familie erfolgen.

Unbegreiflich, dass Kinder in die Welt gesetzt werden, Kinderbeihilfe bezogen wird, um diese dann so schnell wie möglich an die Gesellschaft weiterzureichen.

Erziehungsarbeit ist, wie der Ausdruck schon wiedergibt, Arbeit und verlangt gerade von Erziehenden liebevolle Konsequenz, Disziplin, auch und besonders gegen sich selbst und eine Portion Durchhaltevermögen. Einfach ist es nicht, das wissen wir aus Erfahrung und es gilt auch häufig Rückschläge hinzunehmen, doch einzig die Liebe zu den Kindern, und die Freude, sie in vielen Stunden auch zu genießen, lässt so manches ertragen. Kinder in die Welt zu setzen, sie weiterzureichen an Betreuer, Sozialarbeiter und Lehrer mit der Vorgabe "Jetzt seid ihr dran, macht was daraus!" kann und darf nicht Zielsetzung sein.



Karin Stocker, 5020 Salzburg