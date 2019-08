Verkehr(t)politik

Als ehemaliges Alpenvereinsmitglied (32 Jahre), Tiefseetaucher, Skitourengeher und Naturfreund sollte ich ja Grün wählen. Kann ich aber nicht, weil deren Politik unrealistisch, autofeindlich und völlig verkehrt ist. Autofahrer dürfen an vielen Stellen nicht links abbiegen (sind sie entmündigt?), werden im Kreis herum geschickt, wie z. B. beim Mönchsbergaufzug, Franz-Rehrl-Platz, Strubergasse usw.

Viele unnötige Einbahnen, aber ganz besonders der Plan einer U-Bahn bis zum Mirabellplatz geben dem Bürger das Gefühl, hier seien Schildbürger am Werk. Eine Volksabstimmung nach dem Modell der Schweiz würde die Blamage offensichtlich machen. Da in Salzburg Eigennutz vor Gemeinnutz geht, wird ein Tunnel durch den Kapuzinerberg nie Realität werden. Grün wählen - nein, danke.







Karl Schattauer-Lacher, 5020 Salzburg