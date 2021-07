Verklausungen sind Mitursache

Mit großem Interesse verfolge ich die subtilen Schuldzuweisungen nach dem Elementarereignis in Hallein. Meiner Meinung nach sollte das rechtsstaatliche Verfahren mit seinem Instanzenzug hinsichtlich Verbauung des Kothbachs nicht infrage gestellt werden. Die entstandenen Verzögerungen scheinen mir auch nicht die alleinige Ursache für die katastrophalen Auswirkungen des Hochwassers zu sein.

Die jahrzehntelangen Beobachtungen der Katastrophen in Verbindung mit dem Kothbach zeigen mir, dass diese immer in Zusammenhang mit Verklausungen, meist durch mitgerissene Kraftfahrzeuge, stehen.

Somit möchte ich vorschlagen, dass der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde in konkreten, durch die Meteorologie vorhergesagten Niederschlagsgefahren ein kurzzeitiges Halte- und Parkverbot in der Gefahrenzone des Kothbachs verhängt und die Stadtgemeinde für diese kurze Zeit Parkmöglichkeiten an sicheren Orten (Schöndorferplatz, Pernerinsel etc.) für die ansässigen Bürger zur Verfügung stellt. Der Aufwand für den Bürger ist ein ungleich geringerer als die Aufräumungsarbeiten nach einem Schadereignis! Zudem sollte die Bachbettfreihaltung streng kontrolliert werden.

Der bestgeplante Hochwasserschutz ist mit Verbauungen allein ohne Mithilfe der Anrainer und Grundbesitzer im Einzugsgebiet der Gefahr nicht realisierbar.



Josef Schnöll, 5020 Salzburg