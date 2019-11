Seien Sie mir bitte nicht bös, liebe Salzburger. Aber, mein Gott, wie verklemmt und prüde ist eine Gesellschaft, die an so etwas Anstoß nimmt.

Das kommt mir vor wie die Gesellschaft in den 50er-Jahren mit ihren ganzen Komplexen gegenüber allem, was nur einen Hauch an Freizügigkeit hatte.

Und die, die am lautesten plärrten, schauten dann nachts im Keller ihre "Bückwaren"-Hefterl an. So nannte man das damals, weil die Sexheftl unter dem Ladentisch lagen.

Wen es stört, der braucht ja nicht hinschauen. Voyeure wird's im 21. Jahrhundert sicherlich nicht vor dem Paracelsusbad geben. Entsprechende Herrschaften bevorzugen heute das Internet. Was für eine verklemmte Gesellschaft!



Kurt Fuchs, 5020 Salzburg