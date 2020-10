Und wieder kommen mir in der Debatte um die Verkürzung der Arbeitszeit die österreichischen Arbeitnehmer/-innen zu kurz, denn diese sind wohl mehrheitlich nicht mit so großartigen Einkommen gesegnet!

Kaiserlich verdienende Manager/-innen erklären uns zum x-ten Mal, dass die "Wirtschaft" es nicht aushalten könnte, wenn Menschen bei verkürzter Arbeitszeit gleich viel verdienen würden.

Gab es denn nicht schon Projekte, die anderes beweisen konnten?

Was ich mich auf jeden Fall frage ist, ob uns nun die, vor gar nicht so langer Zeit gewonnene Erkenntnis, dass systemrelevante Arbeitnehmer/-innen mehr gebraucht werden als Konzerne, deren Gewinne zum Großteil nicht im Land bleiben, schon abhandengekommen ist?



Franz Ehrentraud, 5072 Siezenheim