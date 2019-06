Andraes Koller schreibt (nicht nur mir!) im "Klartext" vom 17. 6. 19 über die ihrem Periodenende entgegenstrebenden Nationalräte aus der Seele! Bleibt noch anzufügen, dass es bei entsprechendem politischen Willen und Verantwortungsbewusstsein ein Leichtes wäre, diesem Treiben ein Ende zu setzen - nämlich durch eine verfassungsmäßige Verkürzung der Zeit zwischen Regierungsende und Neuwahlen. Denn der aktuelle Wahldatum lässt noch weitere Revanchefouls der "Rot-Jetztigen" Ex-Opposition wie auch der Erinnyen der blauen Ex-Regierungspartei in Form finanzieller Exzesse befürchten, vom bereits heraufdämmernden Dreckpatzenwahlk(r)ampf einmal abgesehen.

Warum kann man in Österreich nicht auch wie z.B. in Griechenland oder Großbritannien (beide gelten - so liest man in jedem Schulbuch - als "Mutterländer der Demokratie") vier bis spätesten fünf Wochen nach Regierungsende wählen? Dass hier (wie aktuell) die Ferienzeit dazwischenliegen kann, ist im Zeitalter der Briefwahl weniger als eine matte Ausrede. Wenn nicht Partei-, sondern Staats- und Gemeinwohlinteressen im Mittelpunkt stehen, müsste ein solches Verfassungsgesetz in der nächsten Gesetzgebungsperiode locker möglich sein! Und nahe dem Ende des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts könnte man auch einmal ernsthaft daran denken, Wahlen per Internet anzugehen!





Mag. Anton Neureiter, 5020 Salzburg