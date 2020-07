Mein Dankeschön geht an die liebe Dame, die meinen Schlüsselbund mit "Jerusalem"-Anhänger, gefunden hat, einer kostbaren Erinnerung an das Heilige Land, wo ich zwei Mal mit meinen Enkelsöhnen Martin und Florian war. Dankeschön auch an Ali, unseren netten "Hausgeist".







Hedi Schuster, 5020 Salzburg