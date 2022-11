Verlust der Adnetfelder ist bitter

Zum Thema Werk 3 der Fa. Schlotterer auf den Adnetfeldern:

Die Fa. Schlotterer betont, dass man auf der Suche nach alternativen Standorten erfolglos geblieben sei. Die Politik hat es - trotz "Bodenstrategie für Österreich" - ebenso verabsäumt, zum rechten Zeitpunkt geeignete Gewerbegrundstücke zur Verfügung zu stellen. Der bundesweit enorm hohe Flächenverbrauch gefährdet eine nachhaltige Entwicklung Österreichs als Lebensraum. Trotzdem werden in der Gemeinde Adnet wiederum fruchtbare Felder zu Dumping-Pachtzinssätzen für Bodenversiegelung geopfert. Dass die ins Auge gefassten Alternativ-Grundstücke für die Bebauung verworfen wurden, bedeutet nicht, dass diese per se (allein schon aufgrund besserer Verkehrsanbindung) nicht geeignet gewesen wären. Lässt man eine andere Betrachtung zu, so zeigt sich im Umkehrschluss eher, dass das, was die Fa. Schlotterer in Form ihres neuen Werks plant, überdimensional und außerhalb jeden Bezugs ist und es deswegen so schwer war, eine geeignete Liegenschaft zu finden.

Dass die einzigartige Landschaft der Adnetfelder mit ihren uralten Hecken für diese monumentale Baumaßnahme "verheizt" wird, ist angesichts aktuellen Wissens rund um Flächenfraß, Klimawandel, Versorgungssicherheit etc. schlicht und ergreifend zutiefst bedauerlich oder besser gesagt: gestrig. Zudem befinden wir uns an einem Punkt, wo wirtschaftlich ohnehin vieles auf unsicheren Beinen steht und uns aus momentaner Sicht eher Rezession denn Wachstum droht.

Wer diese sonnigen, fruchtbaren Felder kennt und die Dimension des Bauvorhabens aufgrund seiner Vorstellungskraft in etwa ermessen kann, kann nur betroffen den Kopf schütteln. Bitter ist der Verlust dieses wertvollen, einmaligen Stücks Natur auf jeden Fall.





Erika Hirscher, 5020 Salzburg