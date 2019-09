Verlust der Bankkomatkarte

Zu dem SN-Artikel "Ärger mit dem Online-Banking" vom 11. 9. ist anzumerken, dass als "Besitz" auch die Kenntnis der Verfügernummer zu sehen ist. Was anscheinend aber noch niemandem aufgefallen ist: Die Erste Bank und Sparkassen drucken die

Verfügernummer auf die Bankomatkarte! (Jetzt: Bank Card)

Damit sind bei einem Verlust der Karte folgende Informationen an den Finder übergegangen: Name, Kontonummer, Verfügernummer. Es fehlt zum Login, auch weiterhin, nur das Passwort! Wer bei der Umstellung auf die Bank-App an "verbesserte Sicherheit" denkt, hat diesen Umstand anscheinend übersehen.

Eine Beschwerde meinerseits bei der Sparkasse wurde damit abgetan, dass "kein einziger Fall ohne Zutun des Kunden" bekannt ist. Es stellt sich die Frage, ob Verlust ein "Zutun" des Kunden ist? Sicherheit sieht anders aus.

Erwin Schrenk, 3170 Hainfeld