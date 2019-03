Verlust der Moral und des Realitätsinnes?

Wenn die Salzburger/-innen laut in den SN vom 27. Februar publizierten Umfrage Herrn Altbürgermeister Dr. Heinz Schaden nach wie vor die besseren Werte für seine Arbeit als Stadtoberhaupt gegeben haben als anderen nicht in die Swap-Geschäfte verwickelten Stadtpolitikern/-innen, dann wirft dies ein grelles Licht auf die ethisch-sittlichen Normen in unserer Gesellschaft. Die gleiche Frage erhebt sich bezüglich seinem "grundanständigen Nachfolger", Herrn Bernhard Auinger. Nachdem Herr Schaden das EU-Regionalstadtbahn-Projekt mit einer Expertise durch den erklärten Stadtbahn-Gegner Willi Rehberg versenkt hatte, trat Auinger 2017 für eine Wiederbelebung der Schienenachse durch die Stadt ein. Allerdings für eine oberirdische Führung, die sein Vorgänger gegen den Vorschlag von Stadtrat Padutsch kategorisch abgelehnt hatte. Denn für diese reicht wegen der Stadtberge weder der Platz aus noch ist sie wegen einer zusätzlichen Salzachbrücke in der Altstadt mit dem Unesco-Weltkulturerbe vereinbar. Nachdem DI Harry Preuner Ende 2017 zum Bürgermeister gewählt worden war, entschloss sich der Gemeinderat vernünftigerweise endlich einstimmig zur Lokalbahnverlängerung bis Mirabell mit Einbindung der Staatsbahnen. Nun scherte Herr Stadtrat Mag. Rösslhuber wiederum aus und verlangt eine Bürgerbefragung. Nachdem es bei der Lokalbahnverlängerung aber um die Mobilität im Großraum Salzburgs mit den Umlandgemeinden geht, macht eine solche Befragung nur Sinn, wenn alle betroffenen Bürger/-innen abstimmen dürfen. Denn Verkehrsprobleme lassen sich nur gemeinsam bürgernah und umweltschonend lösen.



Dr. Dietmar Golth, 5026 Salzburg