Verlust von Billa wäre unersetzlich

Wie wir hören, soll der Billa-Laden in Leopoldskron-Moos geschlossen werden, wegen angeblicher Unrentabilität. Die nächsten Nahversorger wären jeweils in zirka zwei Kilometern Entfernung in der Moosstraße bzw. Berchtesgadener Straße.

Für einige Bewohner eine unüberwindbare Strecke, sind sie doch mittlerweile großteils im Alter von 60+ und viele weit darüber (ich beispielsweise 88 Jahre). Die vielen Kinder, die damals in den 70er-Jahren hier einzogen bzw. entstanden sind - die sogenannten "Babyboomer" -, stehen jetzt vor der Pensionierung. Das Geschäft ist klein. Aber für den Tagesbedarf reicht's. Fußläufig erreichbar, mit Rollator schon schwieriger, ist es auch eine Art Kommunikationszentrum für die Wohnbevölkerung. Und für die jetzt in Mode gekommene Almkanal-Jugend willkommene Ergänzung. Für viele Bewohner dieser Gegend wäre der Verlust dieser Einrichtung ein unersetzlicher Verlust! Nicht wenige müssten mit Taxi einkaufen fahren, und das ist für viele schwer leistbar.

Bedeutet dieser Schritt, nämlich die Auflassung dieser Billa-Filiale Leopoldskron-Moos, nicht einen weiteren Schritt zur Unterwerfung unter die Allgewalt des Mammons gegenüber der Menschlichkeit und Barmherzigkeit im Sinne unseres "Jedermann", der ja im Schloss Leopoldskron seinen Ursprung hatte?



Arch. Prof. Dipl.-Ing. Rainer Brandt, 5020 Salzburg