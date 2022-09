Vermarktung der Kirche St. Andrä

Wir sind sprachlos und erschüttert über die Pläne, die man mit der Andrä-Kirche vorhat.

Ist man sich der Aktivitäten dieser Pfarre bewusst? Laut Aussagen von Herrn Pfarrer Špehar: "350 Kinder, 800 Gläubige in den heiligen Messen an einem Sonntag. Die Kirche wird an 270 Tagen gebraucht!"

Geld und Macht dürfen in der katholischen Kirche nicht über das Pfarr- und Glaubensleben bestimmen! Die wichtigste Aufgabe der katholischen Kirche ist die Weitergabe des Glaubensgutes und somit auch die Spendung der Sakramente.

Dem bereits abgedruckten Leserbrief zu diesem Thema können wir nur zustimmen!

Inge Kircher, Elisabeth Geusau, Gerti Pawelka, Gundi Schatz, 5020 Salzburg