Vermeintliche Kuhglockenidylle

Das kann es doch nicht geben: Fünf Jahre sind die Gerichte damit beschäftigt, festzustellen, ob das Kuhglockengeläut auf einer Weide sein darf oder nicht!

Wissen die Herren Richter, warum Kühe mit Glocken ausgestattet wurden? Eigentlich hatte es den Sinn, Kühe auf den weitläufigen Almen zu finden bzw. die Leitkuh mit Glocke war eine Orientierung für die anderen Kühe auf der Almweide.

Aber bei Kühen, die im mehr oder minder verbauten Gebiet auf der Weide sind und das in einem fix eingezäunten Bereich ist es überhaupt nicht nötig, diese mit Glocken auszustatten. Vielleicht könnte der Blick auf die gewachsenen Traditionen den Richtern bei der Urteilfindung helfen. So gesehen, kann ich die Nachbarn schon verstehen, noch dazu wenn von fünf Kühen vier mit Glocken versehen sind - was soll das? Es ist ein großer Unterschied zwischen weitläufiger Almweide ohne Anwohner und einer Weide im urbanen Gebiet. Da müsste man die nachbarschaftlichen Gegebenheiten einbeziehen, vielleicht gibt es noch andere Gründe, warum diese Bewohner nicht miteinander umgehen können. Aber es mit "Mobbing" durch Kuhglockengeläut zu versuchen, finde ich trotzdem nicht angebracht.





Inge Mayer, 5280 Braunau