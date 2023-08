Vermögenssteuer hat ein Manko

Wie von der SN nicht anders zu erwarten, wird eine ausführliche Erläuterung der Vermögenssteuerkonzepte und ihrer möglichen Folgen gegeben.

Einziges, aber bedeutsames Manko: Nirgendwo wird auf die Frage eingegangen, ob auch an eine Vermeidung der kalten Progression gedacht wurde.

Der beispielhaft angeführte Eigenheim- und Aktienbesitzer (800.000 plus

100.000 Euro) bliebe zwar heuer von der Steuer verschont; bei der aktuellen Inflationsrate käme er aber spätestens in zwei Jahren über die angepeilte Grenze.

Es wäre daher interessant zu erfahren, ob die Erfinder der Vermögenssteuer an diesen Umstand bereits einen Gedanken verschwendet haben.





Wolfgang Punz, 2340 Mödling